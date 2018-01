Københavns Vestegns Politi efterlyser tidligt fredag morgen den 55-årige mand Kai, der er gået fra sin bopæl i Ballerup.

Det fortæller vagtchefen fra Københavns Vestegns Politi til BT.

»Det er en ældre herre, som vi har haft efterlyst før. Han har en forkærlighed for at rejse med offentlig transport, og det gør, at han har det lidt med at gå fra sin bopæl, som er et bofællesskab,« siger vagtchefen og forklarer, at Kai er 'psykisk udviklingshæmmet'.

Kai beskrives af politiet som 184 centimeter høj og med kort, gråt hår. Han var iført en armyjakke, da han gik fra sin bopæl på Klakkebjerg ved 16-tiden torsdag. Politiet fik anmeldelsen først på natten til fredag, da man ville vente og se, om han kom tilbage til bofællesskabet selv.

Han går let foroverbøjet og siger ifølge politiet kun få ord.

»Det bedste bud er, at man gerne må holde øje med ham i omegnen af busser og tog. Det er der, han som regel er blevet truffet før i god behold,« forklarer vagtchefen.

Hvis du har set Kai eller ved, hvor han kan være, så kontakt politiet på 114.