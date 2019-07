'Hjælp os med at hjælpe en familie'.

Opdatering kl.17:07: Politiet meddeler, at farmor og barnebarn er blevet genforenet med broderiet.

Sådan lyder det tirsdag i en helt særlig efterlysning fra Nordjyllands Politi, hvor man hverken efterlyser en savnet eller forsvundet person. Tværtimod efterlyser man en helt unik broderet dagbog.

'En familie fra Hobro har i går (mandag) i Hobro midtby mistet en helt uvurderlig kær ejendel: Nemlig en broderet dagbog,' lyder det i et opslag på Facebook fra Nordjyllands Politi, som fortsætter:

'Dagbogen er et særligt 'projekt', som familiens farmor og barnebarn sammen har arbejdet på i mange måneder – et arbejde, som de begge er meget optaget af, glade for og har lagt stor energi i.'

Her ses broderiet sammen med farmor og barnebarn. Billeder er bragt med tilladelse fra familien, oplyser politiet. Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Her ses broderiet sammen med farmor og barnebarn. Billeder er bragt med tilladelse fra familien, oplyser politiet. Foto: Nordjyllands Politi

Men nu er dagbogen desværre blevet væk.

Familien mener, at det unikke broderi blev mistet engang mellem klokken 10 og 11 ved parkeringspladsen bag Føtex i Hobro.

Den lå i en lille, lyserød stofpung sammen med andre syredskaber og et gråt stofstykke.

'Men det vigtigste er altså selve broderiet, som farmor og barnebarn har lavet sammen,' oplyser politikredsen.

Her ses broderiet. Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Her ses broderiet. Foto: Nordjyllands Politi

Politiet håber nu, at nogle kan hjælpe familien med at blive genforenet med den broderede dagbog:

'Vi krydser alt, hvad der krydses kan her på politistationen,' oplyser politiet.

Hvis du har fundet broderiet - eller ved, hvor det måske kan være - så beder politiet om, at du ringer til telefonnummer 114 og spørger efter Lotte Glerup fra lokalpolitistationen i Himmerland.