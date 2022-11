Lyt til artiklen

Tirsdag aften blev en mand dræbt, da han blev ramt af et tog ved togbroen over Kløvermosevej i Odense V.

Men hvem er manden?

Det ved politiet endnu ikke og beder derfor offentligheden om hjælp.

Manden havde ikke legitimation på sig, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse, hvor de offentliggør et signalement i håb om, nogen ved, hvem den afdøde er.

Politiet slår ham til at være mellem 20 og 40 år, almindelig til kraftig af bygning med mørkt hår og mørke skægstubbe.

Han havde en sort strikhue på med et hvidt 'Carhartt'-logo, hvori der var et rødt hjerte.

Den jakke, han havde på, var sort på den øvre del af ryg, skuldre og oversiden af armene og grå på undersiden af armene og den nedre del af jakken.

Han bar en sort hættetrøje i størrelse XL af mærket 'Snickers Workwear' med et 'Snicers'-logo på fronten i gul skrift med en grå globus bag logoet.

Under jakken havde han en blå/hvid stribet trøje af mærket ’Lindberg,' sorte/mørke joggingbukser af mærket ’Adidas,' røde sneakers med hvid sål af mærket ’Adidas’ i US størrelse 11, to par sokker – inderst et par sorte sokker af mærket ’Everlast’ og yderst et par lilla striksokker.

Politiet mistænker ikke nogen kriminel handling og skriver, det tyder på en tragisk, ulykkelig hændelse.

Hvis man har oplysninger om manden, kan man kontakte politiet på 114.