Københavns Vestegns Politi rykkede tidligt onsdag morgen ud til et tredje skyderi på en adresse i Albertslund.

Det oplyser vagtchef Brian Munck onsdag morgen.

»Vi fik anmeldelsen klokken 04.12, og vi kunne konstatere, at der er blevet skudt mod det samme hus på adressen ved Tranehusene,« siger vagtchefen, der oplyser, at politiet har anholdt en person i forbindelse med skyderiet.

Brian Munck oplyser, at politiet har fundet flere skudhuller i væggen på adressen, men ingen personer er kommet til skade.

Københavns Vestegns Politi er onsdag morgen stadig til stede i området.

»Vi arbejder på stedet og vil gerne tale med vidner, der har hørt eller set noget,« siger Brian Munck, der tirsdag aften indførte visitationszone i Albertslund.

Politidirektøren for Københavns Vestegns Politi har i dag besluttet at indføre visitationszone i dele af Albertslund kommune fra i dag tirsdag den 3. april 2018 kl. 21 til tirsdag den 1. maj 2018 kl. 21 #politidk

Læs mere her: https://t.co/5nwFnKy7e0 — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) April 3, 2018

4. skudepisode

Det er den fjerde skudepisode i Albertslund på to døgn.

Tirsdag eftermiddag blev en tilfældig fodgænger ramt af skud på Roskildevej.

Skuddene blev affyret mod en sort BMW fra en lille sølvgrå bil.



Henter kort...

Københavns Vestegns Politi har natten til onsdag anholdt en mand efter episoden, men ønsker ikke at oplyse videre herom.

»Vi kender den anholdte fra tidligere,« siger Brian Munck uden at ville oplyse, om den anholdte har forbindelse til bandemiljøet.

Både natten til mandag og natten til tirsdag blev der affyret skud mod huset, der også blev beskudt tidligt onsdag morgen.

Flere ruder er blevet knust, men ingen personer er kommet til skade ved skyderierne.

Politiet kan stadig ikke oplyse, hvad der er motivet bag skyderierne mod huset i Albertslund, eller hvem der bor på adressen.

Henvendelser til Vestegnens Politi kan ske på telefon 114.

/ritzau/