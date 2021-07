Københavns Vestegns Politi leder i øjeblikket efter en savnet mand ved navn Mohammad.

Den forsvundne mand, der er 50 år, er gået fra Kildebakkegårds Alle i Søborg.

»Han kan have svært ved at orientere sig,« oplyser politikredsen i et tweet.

Den savnede beskrives som værende iført en sort bluse og sorte bukser.

Vi efterlyser 50 årige Mohammad, som er gået fra Kildebakkegårds Alle i Søborg. Han er iført sort bluse og sorte bukser. Han kan have svært ved at orientere sig. Kontakt 114 hvis man møder ham./Vagtchefen #politidk pic.twitter.com/82RaKmxoRI — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) July 22, 2021

Københavns Vestegns Politi udsendte efterlysningen på Twitter klokken 02.57 natten til torsdag.

Hvis du ser ham – eller hvis du ved, hvor han kan være – så beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.