Fyns Politi efterlyser i forbindelse med et gaderøveri i Odense to gerningsmænd.

Gaderøveriet fandt sted tidligt søndag morgen klokken 02.45, hvor to gerningsmænd på en knallert stjal en taske fra en kvinde, som kom cyklende ud ad Munkerisvej i Odense.

Tasken indeholdt blandt andet dankort, som de truede hende til at udlevere pinkoden til. Efterfølgende hævede de kontanter fra kvindens dankort i en hæveautomat i Odense C.

Fyns Politi beder i en pressemeddelelse offentligheden om hjælp med at finde de to gerningsmænd, der begge beskrives som værende mellemøstlige af udseende, 15-20 år, spinkle af kropsbygning og med sort kort hår. Derudover talte begge dansk med accent.

Den ene gerningsmand var iført lys hættetrøje, mørke bukser og mørke sko, men den anden var iført mørk kasket, mørk jakke, orange bukser og mørke sko.

Har du oplysninger, der kan hjælpe Fyns Politi i deres efterforskning, bedes du kontakte dem på 114.