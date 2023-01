Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Politiet efterlyser 83-årige Bendt, der har været forsvundet siden søndag aften.

Han er dement og er sidst set på sin adresse på Østerbro.

»Vi vurderer, at han selv er gået hjemmefra, og har brug for hjælp til at finde hjem,« skriver Københavns Politi på Twitter.

Han har gråt hår, er cirka 170 centimeter høj og er kraftig af bygning. Han er iført en mørk jakke, og han halter, når han går.

Politiet beder borgere om hjælp. Ring 114, hvis du ser ham.