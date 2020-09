Politiet i det sydøstjyske beder offentligheden om hjælp til at finde den 14-årige Marcus Nielsen.

Han er gået fra sin bopæl i Jelling i august.

Siden har Marcus Nielsen givet lyd fra sig flere gange over for familien, men han ønsker ikke at afsløre, hvor han befinder sig.

I en kort pressemeddelelse skriver politiet:

'Marcus har siden sin forsvinding flere gange givet lyd fra sig til sin familie via sociale medier, men han er ikke kommet hjem, og han vil ikke fortælle, hvor han opholder sig. Politiet og hans familie vil sikre, at han har det godt, og ønsker at finde frem til ham, så han kan vende hjem til sin bopæl.'

Politiet skriver videre, at Marcus Nielsen har tilknytning til Hedensted og Horsens-området.

Og derfor søger man aktivt i det område, lyder det.

Endnu har de dog ikke haft succes. Og derfor efterlyser de ham nu offentligt.

14-årige Marcus Nielsen. Foto: Privatfoto Vis mere 14-årige Marcus Nielsen. Foto: Privatfoto

Marcus Nielsen beskrives på følgende måde:

Lys i huden

Blond/rødblond hår

160-170 cm høj

Almindelig af bygning

Han er sidst set i en grøn træningsdragt

Hvis man har set Marcus Nielsen eller har en idé om, hvor han befinder sig, så vil Sydøstjyllands Politi gerne høre nærmere.

De kan kontaktes på 114.