Det kunne være gået grueligt galt, da en politipatrulje mandag nat måtte jagte to mænd, som var flygtet i en bil.

To maskerede mænd forsøgte klokken 03.37 at bryde ind i tøjbutikken Bechsgaard på Vestergade i Varde.

Det lykkedes ikke tyvene at slippe afsted med noget tøj, før at de blev overrasket af et vidne.

Men deres flugtforsøg var noget udover det sædvanlige, det skriver JydskeVestkysten.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

De to tøjtyve flygtede formentligt i en sort Volvo V70 eller en Peugoet, efter at være blevet opdaget i butikken.

Politiet optog forfølgelsen på Ribevej, hvorefter tyvene kørte ad Østre Omfartsvej mod nord med hele 200 kilometer i timen.

Føreren af bilen slukkede ovenikøbet lygterne for at undslippe patruljevognen.

Med vanvidskørslen lykkedes det de to gerningsmænd at flygte politiet, som nu opfordrer borgere til at ringe 114, hvis man har oplysninger om sagen.