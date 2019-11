Droner har holdt øje fra luften, og hunde har snuset rundt på jorden. Alt sammen for at finde en forsvunden 13-årig pige.

»Men som det er lige nu, er det som at lede efter en nål i en høstak.«

Sådan lyder det tidligt tirsdag morgen fra vagtchef Ehm Christensen fra Fyns Politi.

Mandag eftermiddag efterlyste politiet den 13-årige pige, der tidligere på dagen var gået fra sin behandling på Odense Universitetshospital OUH.

Den 13-årige pige ser således ud. Foto: Privatfoto Vis mere Den 13-årige pige ser således ud. Foto: Privatfoto

Men selvom man lige siden har ledt efter hende, er det endnu ikke lykkedes at finde hende.

»Vi har ledt efter hende hele natten, og vi har haft tilkaldt droner, der har overfløjet et stort område, men det er desværre ikke lykkedes os at finde hende,« fortæller Ehm Christensen.

Der er i øjeblikket hundeførere ude for at lede efter pigen, og senere på formiddagen overtager hundelederne - som lige nu er hjemme for at sove et par timer - sagen igen.

»Vi leder videre,« fortæller vagtchefen og fortsætter:

»Vi håber på, at hun dukker op, når det bliver lyst.«

Fyns Politi oplyste mandag til B.T., at man også har sendt pigens signalement ud til taxaer og busser.

Den savnede pige beskrives som 150 centimeter høj og meget tynd. Hun er dansk af udseende og har mørkt, langt hår.

Hun var iført en hvid sweater, mørke bukser og sorte Nike-sko, lyder det.

Hvis man har set den 13-årige pige, så beder Fyns Politi om, at du ringer på telefonnummer 114, da det meget gerne vil høre nærmere, da man endnu ikke har modtaget oplysninger om, hvor pigen kan være taget hen, udover at hun måske er taget mod Sydjylland, hvor hun normalt bor.