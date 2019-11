Politiet i det syd- og sønderjyske beder offentligheden om hjælp til at finde en mulig gerningsmand bag et knivstikkeri i Esbjerg.

Der er tale om 24-årige Sharmarke Omar Ali.

Han er mistænkt for at have begået et knivstikkeri på Havnegade i Esbjerg 6. oktober.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Sharmarke Omar Ali. Vis mere Sharmarke Omar Ali.

'Politiet mistænker Sharmarke Omar Ali for at have begået knivstikkeriet, hvor en 23-årig mand blev lettere kvæstet. Hændelsen fandt sted, efter at der var opstået en uoverensstemmelse mellem de to personer,' skrives det.

Politiet ønsker konkret at få hjælp til at finde frem til, hvor Sharmarke Omar Ali befinder sig.

Men man skal dog ikke selv tage kontakt til den efterlyste, hvis man ser ham. Det skyldes, at politiet anser ham som værende farlig, skrives det.

Hvis man kender den efterlyses opholdssted, så kan man kontakte Syd- og Sønderjyllands Politi på 114.