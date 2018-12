Østjyllands Politi efterlyser den formodede gerningsmand bag et hjemmerøveri i Hammel med billede.

Røveriet fandt sted den 24. oktober om eftermiddagen, hvor en 76-årig kvinde overraskede en indbrudstyv.

Kvinden hørte at døren i huset gik, men troede først det var hendes mand. Da hun et kvarters tid senere gik ind i soveværelset opdagede hun, at det ikke var ægtemanden, men en ukendt person, som befandt sig i huset på Skolegade i Hammel.

Derfor tog kvinden tog fat i mandens arm og spurgte, hvad han lavede.

Manden rystede sig fri og greb fat i kvindens arm, hvorefter han skubbede hende væk og løb ud af hoveddøren og forsvandt.

Efterfølgende fandt kvinden ud af, at manden havde stjålet flere smykker fra soveværelset.

Undersøgelser på stedet og tekniske spor har ført politiet til en mistænkt, som er uden kendt dansk bopæl.

Nu efterlyses manden med billede i håbet om, at det vil føre til henvendelser fra borgere, som kan føre politiet på sporet af den mistænkte. En rumænsk mand, som er kendt af politiet i forvejen.

Beskrivelse af den eftersøgte:

- Østeuropæisk af udseende

- 20-30 år

- 165-175 cm høj

- almindelig af bygning med kort hår

- taler gebrokkent engelsk

Ved hjemmerøveriet var den mistænkte iført en mørk grøn/brunlig kasket af uld og en mørk jakke.

Har du oplysninger i sagen, skal du kontakte Østjyllands Politi på telefon 114.