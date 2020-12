Egentlig har politiet været i kontakt med ham, men han har ikke ønsket at melde sig selv.

Derfor efterlyser Nordjyllands Politi nu en ung mand, som man mistænker for at have været med til at begå et røveri i Aalborg i sommer.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Den formodede gerningsmand – 24-årige Kristian Achot Kazarian fra Aarhus – er mistænkt for at have begået røveriet i Jomfru Ane Parken i det centrale Aalborg tidligt om morgenen 23. august.



Den morgen blev en 24-årig mand frarøvet sine ejendele, da han gik igennem parken, af to gerningsmænd.

»Offeret blev mødt af de to gerningsmænd ved en bænk i parken, hvorved de stjal hans mobiltelefon. Da han forsøgte at få sin telefon igen, truede en af gerningsmændene ham med en kniv,« lyder det fra politiet.

Nordjyllands Politis efterforskning har ført til, at den ene formodede gerningsmand er varetægtsfængslet, men politiet eftersøger fortsat den anden mistænkte i sagen – der er identificeret som den 24-årige Kristian Achot Kazarian.

Politikredsen oplyser, at man har været i kontakt med ham:

Her ses den mistænkte mand, som politiet leder efter. Foto: Nordjyllands Politi

»Men mistænkte har ikke ønsket at indfinde sig, og da der er tale om en alvorlig straffesag, så efterlyser vi ham nu med navn og billede i offentligheden,« siger den ansvarlige for politiets efterforskning, politikommissær Kenneth Rodam.



»Vi opfordrer ham til straks at melde sig til nærmeste politi,« tilføjer han.

Hvis du ved noget om, hvor den mistænkte mand kan opholde sig, bedes du ringe til politiet på telefonnummer 114.