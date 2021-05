Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser noget medicin, der er tabt nær Ølbycenteret i Køge.

»Hvis det findes, skal det omgående afleveres til nærmeste apotek,« skriver politiet.

Der er tale om en pakke medicin af typen Oxycodon, som er mistet i nærheden af en Føtex-butik.

Medicinen kan være dødelig ved indtagelse, og derfor skal man hurtigt muligt levere det til et apotek, hvis man finder det. Her vil den blive destrueret.

Politiet fortæller, at medicinen er tabt af en borger, der havde hentet den til sig selv. Borgeren havde ringet med problemet til sin læge, der kontaktede politiet for at slå alarm og lave en efterlysning.

Oxycodon er en type smertestillende, der bruges til at behandle stærke smerter.

