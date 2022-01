Den formodede gerningsmand til et knivstikkeri torsdag aften beskrives som 175 til 180 centimeter høj, spinkel af bygning og mørk i huden. Og har du set ham, hører Københavns Politi meget gerne fra ham.

Således efterlyser politiet fredag morgen vidner til det knivstikkeri, der sendte en 47-årig mand på hospitalet i kritisk tilstand.

Knivstikkeriet fandt sted ved Sortedams Dossering omkring klokken 19.30, og området omkring blev hurtigt afspærret af politiet, der var massivt til stede.

Københavns Politi oplyser nu, at der for nuværende ikke er noget, der tyder på, at knivstikkeriet har relation til den konflikt, der verserer i rocker- og bandemiljøet.

»Sagen efterforskes på højtryk,« lyder det dog.

En del af efterforskningen drejer sig altså om at finde vidner, der kan hjælpe med at klarlægge, hvad der skete torsdag aften.

Og at finde den formodede gerningsmand.

Han beskrives som værende mellem 25 og 30 år gammel, og torsdag var han iført en sort hættetrøje, en mørk dunjakke og mørke bukser.

Foto: Karoline Lerche Vis mere Foto: Karoline Lerche

Derudover lyder det i signalementet altså, at han er en spinkel mand på mellem 175 til 180 centimeter i højden, mørk i huden og med kort skæg.

Ved man noget om sagen, opfordres man til på telefon 114 at kontakte politiet, der på hest og til fods vil være til stede i området fredag ved middagstid og igen mellem 19 og 20.

»Borgere, som er blevet utrygge, eller som gerne vil tale med politiet, er meget velkomne til at tage fat i os,« lyder det.

Hvad angår den 47-årige, er meldingen fredag formiddag, at han er udenfor livsfare.

