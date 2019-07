En Q8-tankstation på Ormslevvej i Viby blev tidligt tirsdag morgen udsat for et væbnet røveri.

Her kom tre maskerede personer ind på tankstationen. Den ene person blev stående i døren, mens de to andre gik op til kassen, hvor ekspedienten stod. Her truede de ham med en pistol.

Den ene af røverne sagde ifølge Østjyllands Politi noget i retningen af 'det er et røveri - hit med pengene'.

Herefter truede de ekspedienten til at give dem et mindre beløb fra kassen, mens de skyndede på ekspedienten.

Overvågningsbillede af to af gerningspersonerne. Foto: Østjyllands Politi Vis mere Overvågningsbillede af to af gerningspersonerne. Foto: Østjyllands Politi

Efterfølgende løb de fra tankstationen omkring klokken 04.36 tirsdag morgen.

Ifølge Østjyllands Politi løb de tre røvere i retning mod Ormslevvej.

Her i artiklen kan man se billeder af de tre røvere, der af politiet beskrives på følgende måde:

Person A – ham der truede med pistolen:

Dansk

18-25 år

180-190 cm

Spinkel af kropsbygning

Talte dansk

Var iført sort Northface skaljakke, hvid maskering, grå arbejdshandsker med gummi på håndflade og sorte bukser

Var bevæbnet med en sort pistol

Person B:

Dansk

18-25 år gammel

160-170 cm høj

Almindelig af kropsbygning

Talte dansk

Var iført sort kasket, sort arbejdsjakke med grå skuldre og sorte bukser

Person C - ham der holdt døren:

Dansk

18-25 år

165-175 cm høj

Almindelig af kropsbygning

Talte dansk

Var iført sorte bukser, sort hættetrøje, sort skindjakke, sort kasket og blå maskering

Hvis man har set de tre personer i eller omkring tankstationen tirsdag morgen, så vil Østjyllands Politi gerne høre fra dig. De kan kontaktes på 114.