Den kun otte-årige dreng Akul er forsvundet fra sin far i et S-tog i København. Derfor beder politiet nu om hjælp.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter. Her beskrives det, at Akul forsvandt fra faderen om bord på et S-tog på strækningen mellem Nørreport Station og Nordhavn Station.

Han forsvandt omkring klokken 21.30 torsdag aften.

Akul beskrives på følgende måde:

Ca. 140 cm høj

Indisk af udseende

Kort sort hår

Iført blå T-shirt

Sorte bukser

Sorte Nike-sko

Politiet oplyser, at de er ude og søge efter Akul i området.

Hvis du ser den otte-årige, eller har viden om, hvor han kan befinde sig, så vil politiet gerne høre fra dig.

De kan kontaktes på 114.

B.T. følger sagen.