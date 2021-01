Syd- og Sønderjyllands Politi leder i øjeblikket efter en savnet kvinde.

Den 47-årige kvinde har forladt sin bopæl i Gånsager sydøst for Ribe til fods og er ikke set siden.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

Politiet har derfor udsendt et billede af kvinden sammen med et signalement i håbet om, at det kan føre til, at hun bliver fundet.

Kvinden beskrives som værende mellem 170 og 175 centimeter høj og almindelig af bygning.

Hun har lyst, mellemlangt hår, og hun var iført en sort jakke, sorte bukser og sko med en hvid sål, da hun forlod hjemmet.

Vi søger en kvinde som - til fods - har forladt sin bopæl i Gånsager sydøst for Ribe. Hun beskrives som: 47 år, 170-175 cm høj, almindelig af bygning, lyst mellemlangt hår, iført sort jakke, sort bukser og sko med hvid sål. Vagtchefen. #politidk pic.twitter.com/GhX4FpWy8q — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) January 2, 2021

Opdateres...