Borgere omkring Jerup opfordres til at holde øje med en mand, der frygtes ikke at kunne tage vare på sig selv.

Nordjyllands Politi beder om hjælp til at finde en 43-årig mand, som sidst blev set torsdag omkring klokken 13.30 i Jerup.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Politiet frygter, at manden ikke kan tage vare på sig selv.

- Derfor vil vi meget gerne i kontakt med ham.

- Status er nu, at Hjemmeværnet har søgt Jerup igennem, og vi har haft en helikopter til at gennemsøge de åbne marker omkring byen.

- Nu har vi her til morgen kaldt ekstra hunde ind, så vi søger fortsat efter manden, siger vagtchef Jess Falberg Nielsen i meddelelsen.

Politiet mener, at manden kan opholde sig indendørs et sted i Jerup. Derfor opfordres borgere i byen til at se efter ham i skure, udhuse og garager.

Manden beskrives som almindelig af bygning med kort, mørkt hår.

Han går foroverbøjet og er formentlig iført en grøn morgenkåbe, brun hættetrøje og strømper.

Jerup ligger ved den jyske østkyst nord for Frederikshavn.

/ritzau/