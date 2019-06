En ung pige på 15 år er meldt savnet, efter hun er gået bort fra en institution i Fjellerup i det nordlige Djursland.

Politiet leder i øjeblikket efter pigen Laura med flere patruljer og hunde.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

'Laura kan ligge og sove i garage eller udhus i nærområdet, hvorfor man gerne må se efter i sine lokaliteter,' lyder opfordringen fra politikredsen.

Den savnede pige beskrives som værende 160 centimeter høj, kraftig af bygning og med mellemblond, langt hår i rottehaler.

Hun var iført råhvidt leopard-nattøj og ingen sko, da hun gik fra stedet.

Til B.T. oplyser vagtchef Stig Heidemann, at Laura sidst er set på institutionen lidt før 23 mandag aften.

»Hun har været væk meget af natten, og vi vil selvfølgelig gerne have hende fundet,« forklarer han.

Personalet på institutionen har til politiet oplyst, at pigen før har lagt sig til at sove i en garage eller lignende.

»Det er derfor, det kunne være en god idé at kigge efter, inden man kører på arbejde her til morgen, om der ligger en pige og sover et eller andet sted,« fortæller Stig Heidemann.

Politiet beder om, at du ringer til telefonnummer 114, hvis du ser Laura eller ved, hvor hun kan være.

