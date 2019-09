Politiet i det midt- og vestsjællandske beder offentligheden om hjælp til at finde en 14-årig pige fra Høng ved Kalundborg.

Der er tale om Andrea Sørensen, som tirsdag morgen forlod hjemmet for at tage i skole. Siden har hun været væk.

Forgæves har Andreas Sørensens forældre forsøgt at få fat på hende, men forgæves skriver politiet i en pressemeddelelse.

'Politiet beder nu offentligheden om hjælp til at finde Andrea Sørensen, som ikke er set siden tirsdag morgen, hvor hun forlod sit hjem i Høng ved Kalundborg som vanligt, for at møde i skole.'

'Andrea Sørensen mødte dog ikke op på skolen, og siden har hendes forældre ikke kunne få kontakt til hende,' skriver politiet.

Samtidig slås det fast, at Andrea Sørensen har brug for livsnødvendig medicin.

Politiet skriver desuden, at man mener, der er en chance for, at den 14-årige pige kan opholde sig i Albertslund. Begrundelsen herfor kommer de ikke med.

Andrea Sørensen beskrives på følgende måde:

160 cm høj.

Almindelig af bygning.

Langt brunt hår.

Blå øjne.

Bærer halskæde med kors og ringe på ringefingeren.

Da hun forlod hjemmet, medbragte hun en mørkegrøn Fjällräven-taske.

Hvis man har oplysninger om, hvor Andrea Sørensen kan befinde sig, så vil Midt- og Vestsjællands Politi gerne høre nærmere.

Det kan kontaktes på 46 35 14 48.

Alternativt kan man kontakte sin lokale politikreds på 114.

B.T. følger sagen.