En mand, der sættes i forbindelse med en voldssag begået den 2. juni i år efterlyses nu af politiet i Herning.

Episoden fandt sted på Bredgade i Herning ud for nr. 51.

Politiet har offentliggjort et billede af manden i håb om at det vil føre til en opklaring af sagen.

De har ikke ønsket at oplyse, hvad mandens rolle er i sagen.

Vidner beskriver manden som:

- 20-25 år

- 175 cm høj

- hvid hudfarve

- brunt hår

- dansktalende

- iført en sort T-shirt og mørke cowboybukser

Har du oplysninger om mandens identitet, kan du kontakte politiet på telefon 114.