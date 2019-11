Politiet i Midt- og Vestjylland beder offentligheden om hjælp til at finde to mænd, der har stået bag et tyveri i et byggemarked i Viborg.

I forbindelse med tyveriet slap de to personer af sted med værktøj for intet mindre end 10.000 kroner.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Byggemarkedet ligger på Lundborgvej i den midtjyske by.

De to mænd var i byggemarkedet Bygma omkring klokken 10. fredag den 13. september, lyder det.

'Overvågningsbilleder fra butikken viser, hvordan de to mænd tog varer, som de gemte under tøjet for derefter at forlade butikken uden at betale. Der er tale om værktøj af mærkerne Milwaukee og Dewalt til en værdi af i alt 9.805 kroner,' skriver politiet.

