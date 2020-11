Hvis du har set noget eller ligger inde med oplysninger om skyderiet i Kalundborg, hører politiet gerne fra dig.

Sådan lyder meldingen fra Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Pressemeddelelsen er udsendt et par timer, efter tre yngre mænd blev ramt af skud på Nørre Alle i Kalundborg nær supermarkedet Meny.

En mand blev fundet død, og de to andre er indlagt i kritisk tilstand på hospitalet.

Politiet til stede efter et skyderi på Nørre Allé i Kalundborg, tirsdag aften den 17. november 2020.

Kort efter fik politiet meldinger om en udbrændt bil på Eskebjergvej, og politiet beder nu offentligheden om hjælp.

»Da det ikke kan udelukkes, at den brændende bil kan have relation til drabet på Nørre Alle, hører politiet meget gerne fra vidner, der måtte have observeret noget mistænkeligt eller usædvanligt omkring Eskebjergvej i løbet af dagen.«

»Ligesom vi naturligvis også meget gerne vil høre fra vidner, der har gjort observationer i området omkring Nørre Alle før, under eller efter drabet kl. 18.12.,« skriver politiet i pressemeddelelsen.

Politiet kender endnu ikke identiteterne på ofrene og kan derfor ikke udtale sig nærmere om dem.

Politiet er ved at undersøge en udbrændt bil, men kan på nuværende tidspunkt hverken af- eller bekræfte, om der er tale om en mulig gerningsbil.

Resten af aftenen og natten er politiet massivt til stede i Kalundborg.

Der bliver gjort en »omfattende efterforskningindsats« samt tekniske undersøgelser.

B.T. har været i kontakt med Midt- og Vestsjællands Politi vedrørende en eventuel gerningsmand i sagen. Til det har politiet ingen kommentarer og henviser til pressemeddelelsen.

Midt- og Vestsjællands Politi forventer at udtale sig yderligere onsdag formiddag.