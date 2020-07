Nogle mennesker tøver tilsyneladende med at give informationer om drabet på 31-årig mand i juni.

I en drabssag fra Vollsmose i Odense efterlyser politiet fortsat hjælp fra borgere, selv om man indtil nu har fået flere end 100 tip.

Det oplyser Fyns Politi onsdag, hvor betjente er i færd med nye undersøgelser i området.

Drabet skete kort før midnat 24. juni i Egeparken. En 31-årig mand blev ramt af skud, mens han sad i sin bil.

Abdinur Mohamed Ismail var tilsyneladende et tilfældigt offer, der intet har at gøre med en verserende konflikt mellem kriminelle grupper.

En jævnaldrende mand, som derimod ifølge politiet har "personlige relationer" til konflikten, blev også ramt af skud. Han blev hårdt såret, men overlevede.

Onsdag er betjente til stede i området for at foretage yderligere undersøgelser, men Fyns Politi vil ikke gå i detaljer.

- Vi har fået over 100 tip, og det er vi meget glade for, siger Sunniva Pedersen-Reng, der er pressemedarbejder ved Fyns Politi.

- Men vi har stadig en formodning om, at nogle ved noget, og at andre ligger inde med materiale som for eksempel videooptagelser.

/ritzau/