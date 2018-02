Ved du noget om sagen, så kontakt os gerne. Skriv til 1929@bt.dk eller direkte til chans@bt.dk.

De to teenagepiger, der lørdag morgen blev indlagt på intensiv afdeling på sygehuset i Esbjerg i forbindelse med indtagelse af formentlig MDMA, er ved bevidsthed, skriver TV Syd.

To piger på 15 og 16 år blev klokken halv syv i morges indlagt til intensiv behandling på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Pigerne har formentlig indtaget stoffet MDMA eller et lignende stof.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De to blev indlagt fra Fanø og har formentlig i aftes været til fest enten på Fanø eller i Esbjerg området. Der kan derfor være andre unge, der også har taget stoffet.

Hvordan det blev opdaget, at pigerne fik det så dårligt, at de måtte indlægges, ønsker politiet ikke at oplyse af hensyn til pigernes privatliv.

Syd- og Sønderjyllands Politi beder nu alle forældre i området om at tjekke, hvordan deres teenagere har det. Det skyldes en antagelse om, at andre risikerer at indtage det samme farlige stof.

»Der er en viden om, at de har været til fest, men hvor mange der har været med, ved vi ikke noget om. Det kan have været fem eller 50. Stoffet er åbenbart i cirkulation, så andre kan også løbe ind i det,« siger Helle Lundberg, fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

En 15-årig dreng er lige død på Sjælland efter indtagelse af MDMA.

Syd- og Sønderjyllands Politi ser med stor alvor på sagen og har sat en efterforskning i gang.

»Vi skal allerførst finde ud af, hvor det kommer fra og hvem, der kan have distribueret det.«