Befinder du dig på Esbjerg E20-motorvejen nær Esbjerg Lufthavn, skal du ifølge politiet give agt.

'GIV AGT!' skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

Der er nemlig flere store stykker pap på kørebanen i øjeblikket.

Det er med stor sandsynlighed noget, der er blevet tabt af en anden bil.

»Der er flere, der har ringet ind og fortalt, at der ligger pap på motorvejen. Så i stedet for, at folk får et chok, så oplyser vi folk om det, så de kan sætte farten ned og køre efter forholdene,« siger vagtchef hos Sydjyllands Politi, Nikolaj Hølmkjær til B.T.

Han oplyser samtidigt, at der ikke er sket nogen uheld.

Vejdirektoratet er på vej til stedet for at fjerne det.

