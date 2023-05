En Instagram-profil er mandag et af omdrejningspunkterne i en retssag, hvor stridende bandemedlemmer sidder på anklagebænken.

Det er Instagram-profilen kaldet Gangnews, hvor følgerne flittigt delte rygter, billeder og analyser af det københavnske bandemiljø, da profilen eksisterede for et års tid siden.

Helt konkret mener politiet, at en af de tiltalte i mandagens retssag var administrator for Gangnews.

I den store retssal 60 i Københavns Byret sidder tre mænd tiltalt for grov vold mod hinanden, da de 22. februar 2022 tørnede sammen på Nørrebrogade klokken 16.17.

Ifølge sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i, skal to medlemmer af gadebanden NNV have overfaldet en 26-årig mand med tilknytning til bandemiljøet på den trafikerede gade, da de holdt for rødt i et lyskryds.

Alle tre er tiltalt for grov vold, hvilket de nægter sig skyldige i.

På retssagens første dag afgiver den 26-årige mand forklaring.

Anklager Andreas Christensen fremviser under afhøringen flere screenshot (billede, red.), som politiet mener, at den 26-årige tiltalte mand enten er afsender eller ophavsmand til i den nu nedlagte Instagram-profil, Gangnews.

Den 26-årige nægter at have nogen form for ejerskab eller administrationsmyndighed over profilen.

Under afhøringen af den 26-årige kommer det frem, at lederen af den berygtede gadebande NNV ville have Gangnews lukket.

En samtale, som den 26-årige skulle have haft nogle uger inden overfaldet på Nørrebrogade, bliver afspillet i retten.

Ifølge politiet er det en samtale, den 26-årige skulle have haft med sin bror, der sad fængslet.

Her skulle den 26-åriges bror have sagt, at lederen af NNV ville have Instagram-profilen lukket senere samme dag.

Ellers ville det få konsekvenser for den 26-åriges familie.

I lydklippet kan man høre den 26-årige og dennes bror tale om en trussel. Herefter kan man høre den tiltalte sige:

»Hvis der er nogen, der rører familien, åbner de døren til helvede.«

Anklager Andreas Christensen viser flere stories fra gruppen. På et af dem kan man blandt andet se, at der på dagen for overfaldet på Nørrebro kort efter bliver delt et opslag om episoden.

B.T. erfarer, at en gruppe mænd, der tidligere var medlemmer af NNV, står på den ene side af striden mod en gruppe mænd med tætte familierelationer på den anden. Sidstnævnte er den gruppering, som den 26-årige tiltalte tilhører.

En del af de tidligere NNV-medlemmer er i dag tilknyttet Hells Angels.