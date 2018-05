Rigspolitiet har udsendt statistik over betjentes brug af magtmidler i 2017.

København. Færre og færre borgere udsættes for den stærkt generende peberspray i mødet med politiet.

Sidste år brugte politiet sprayen 511 gange. Det er mere end en halvering i forhold til tallet i 2013.

Det viser en statistik fra Rigspolitiet om brug af magtmidler.

Hos politiet er teorien, at faldet skyldes, at ballademagere frygter den sviende peberspray.

- Det ret store fald i brugen af peberspray vurderer Rigspolitiet blandt andet skyldes, at uromagere i højere grad er blevet bevidst om pebersprayens virkninger og dermed nemmere lader sig dæmpe ned, uden at det bliver nødvendigt at tage pebersprayen i brug, skriver Rigspolitiet.

I 2016 var tallet 578, mens det i 2013 var 1149.

Når betjente bruger deres peberspray, gas, hunde, stav eller skydevåben, har de pligt til at indberette det.

Sidste år blev der affyret 33 skud, heraf 16 varselsskud. I 2016 var det samlede antal skud 49, mens det var 20 i 2015.

Indberetninger af brug af stave ligger også på et nogenlunde stabilt niveau. I 2017 blev staven brugt 239 gange. Året før var det 219, mens det var 180 i 2015.

I 2014 lå tallet dog på 266.

/ritzau/