Politiet i Syd- og Sønderjylland bad onsdag eftermiddag om hjælp til at finde en 11-årig pige.

Sidst pigen var blevet set, var det på Stjernevej i Gråsten.

Det oplyste politiet på Twitter.

Efter at have haft efterlysningen ude i et stykke tid, er der nu glædelige nyheder.

Den 11-årige pige er blevet fundet igen.

Det skriver politiet i en opdatering på Twitter.

»Vi aflyser igen med tak for hjælpen. Hun er fundet i god behold og er sammen med sin familie igen,« skriver vagtchefen hos politiet.

Herefter takker man dem, som har delt efterlysningen.

Og så opfordrer man medier til at slette pigens billede.