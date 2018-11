Fyns Politi efterlyste tirsdag 33-årige Mia. Nu er hun blevet fundet i god behold.

»Vi har netop været ude for at hente hende i et busskur, hvor hun sad,« siger vagtchef Ehm Christensen til B.T.

»Hun var i god behold,« tilføjer han.

Den 33-årige kvinde blev meldt savnet af politiet tirsdag formiddag.

Så er Mia blevet fundet i god behold. 1000 tak for henvendelserne. Med venlig hilsen Vagtchefen. — Fyns Politi (@FynsPoliti) November 27, 2018

Det skete efter at hun tidligere på dagen havde forladt sit hjem i Svendborg og ikke var blevet set siden.

»Det var en borger, som kontaktede os efter at have set hende i busskuret,« siger vagtchefen.

»Vi takker for de henvendelser, vi fik i sagen, og er som altid glade for den hjælp, vi får af borgerne,« slutter Ehm Christensen.

Allerede få minutter efter at have fået tippet om, at Mia befandt sig i busskuret var politiet fremme på stedet.