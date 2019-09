Politiet i det midt- og vestsjællandske bad fredag morgen offentligheden om hjælp til at finde en 14-årig pige fra Høng ved Kalundborg.

Hun er nu fundet i god behold.

Den 14-årige havde tirsdag morgen forladt hjemmet for at tage i skole.

Siden har hun været væk. I en opdatering skriver politiet, at pigen nu er fundet i god behold.

Det skete, da en patrulje fik øje på pigen, der havde været væk i tre dage.

I en pressemedddelse tidligere fredag skrev politiet, at pigen havde brug for livsnødvendig medicin. Ikke mindst derfor var det vigtigt, at finde frem til hende.

Hvor præcis den 14-årig blev fundet, står ikke klart.

Men tidligere skrev Midt- og Vestsjællands Politi, at hun muligvis kunne befinde sig i Albertslund.