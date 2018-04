Fredag morgen er der igen blevet skudt mod et hus i Albertslund.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Ifølge politiet er skyderiet sket på en adresse i Oksens Kvarter kl. 04.00. Ingen er kommet til skade.

Ifølge BTs person på stedet er politiet massivt til stede.

»Der er fire politibiler, indsatsledere, flere hundepatruljer og teknikere, som arbejder ved adressen,« siger han.

6. gang på en uge

Det er dermed sjette gang, at der bliver affyret skud i Albertslund på en uge.

Torsdag lidt over klokken 23 modtog politiet en anmeldelse om skyderi på adressen Bækgården 7. Her blev en 23-årig mand ramt flere gange på tæt hold. Hans tilstand bliver fredag beskrevet som alvorlig, men stabil. To gerningsmænd iført mørkt tøj blev set flygte fra skyderiet på Bækgården på samme knallert.

I forbindelse med de mange skyderier søger Københavns Vestegns Politi vidner, der kan have set noget.

Politiet antager, at skyderiet torsdag aften på Bækgården hænger sammen med de andre fire skyderier, der har fundet sted i Albertslund tidligere på ugen.

Om nattens sjette skyderi også har forbindelse til de andre, oplyser politiet i første omgang ikke.

Og tidligere på ugen blev der skudt flere dage i træk mod et hus ved Tranehusene. (Se billedet.)

Samtidig har Københavns Vestegns Politi flyttet sin mobile politistation til Bækgården, hvor der blev skudt mod torsdag aften. Her kan vidner henvende sig indtil kl. 18 om aftenen.