Der er natten til tirsdag fundet en død person nær Enghave Plads på Vesterbro i København.

Betjente fra Københavns Politi er i øjeblikket til stede for at undersøge sagen nærmere.

Det oplyser Københavns Politi i et tweet.

»Vi undersøger lige nu, om der ligger en kriminel handling bag. Vi har ikke yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt,« lyder det.

Den afdøde person blev fundet nær Enghavevej/Ny Carlsberg Vej på Vesterbro.

»Undersøgelserne på stedet gør, at vi har afspærret et større område,« oplyser politiet i et opfølgende tweet:

»Enghavevej fra Enghave Plads til Bevtoftgade er derfor spærret i begge retninger, så trafikanter opfordres til at finde andre veje.«

Tidligere på morgenen oplyste Dyre Sønnicksen, som er vagtchef ved Københavns Politi, til Ritzau, at man arbejdede på stedet i forbindelse med 'et mistænkeligt forhold'.

Vagtchefen ønskede ikke at oplyse, om der var nogen anholdte i sagen.

Han oplyste dog, at politiet modtog anmeldelsen om sagen klokken 02.54.