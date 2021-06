'HAR DU SET NOGET MISTÆNKELIGT OMKRING HALLUND? SÅ RING 114'.

Sådan indledes et Facebookopslag hos Nordjyllands Politi.

Politiet efterforsker i øjeblikket 13 indbrud, som, man formoder, er begået af samme tyv.

Det skyldes, at der er tale om en ensartet måde, hvorpå indbruddene er begået. Dertil hører, at indbruddene er begået i samme område i og omkring landsbyen Hallund i Brønderslev Kommune.

»Man kommer ind typisk ved at knuse en rude, hvorefter man stjæler forskellige effekter fra gerningsstederne,« siger politikommissær Peter Skovbak, der også bemærker, at alle indbruddene er begået i dagtimerne – i ét tilfælde tidligt om morgenen.

Én af de indbrud, der efterforskes, skete i en families hus på Egelundsvej i Brønderslev natten til søndag.

Det skriver Nordjyske.

Tyven benyttede en ulåst hoveddør til at skaffe sig adgang til huset, hvorefter vedkommende har gennemrodet familiens sager, men uden at vække dem. Familie og tyv mødte ikke hinanden, og det endte med, at tyven ikke tog noget med sig fra familiens hus.

»Men selvfølgelig har beboerne fået sig noget af en forskrækkelse, da de stod op søndag morgen,« siger Peter Skovbak til Nordjyske.

Ved andre indbrud har tyven dog stjålet flere genstande, herunder kontanter, smykker, Kaj Bojesen-figurer og computere.

Politiet lægger ikke skjul på, at man arbejder på højtryk i sagen. Men gennembruddet mangler, lyder det.

»De tip, vi har fået, sætter vi pris på. Tak for dem. Men vi vil fortsat meget gerne høre fra vidner til nogle af indbruddene eller fra andre, der har viden om sagerne – eller måske endda ved, hvem gerningspersonen kunne være. Vi skal have det her stoppet, da det er til stor gene for borgerne i området,« siger Peter Skovbak.

Ved flere af indbruddene er der set en mindre, lys personbil, som muligvis kan sættes i forbindelse med indbruddene.

Hvis du har oplysninger, der kan være behjælpelige for politiet, kan du kontakte dem på telefon 1-1-4.