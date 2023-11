Kort efter midnat modtog Københavns Vestegns Politi en anmeldelse om et muligt skyderi ved McDonald's i Brøndby.

Siden har man været i gang med at undersøge, hvad der er sket.

Det fortæller politikredsens vagtchef Jakob Tofte til TV 2.

For nuværende kan politiet ikke bekræfte, at der er blevet affyret skyd, men til TV 2 fortæller vagtchefen, at der er fundet 'nogle genstande', som man nu vil undersøge nærmere.

B.T. har forsøgt at få en kommentar til sagen fra Københavns Vestegns Politi, men det har i skrivende stund ikke været muligt.