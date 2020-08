Både på Sjælland og Fyn måtte politiet søndag anholde togpassagerer, som ikke levede op til maskekravene.

Togpersonalet måtte skrue bissen på, da en passager uden det obligatoriske mundbind søndag formiddag nægtede at stige af toget i Næstved.

Politiet blev tilkaldt - og på grund af det manglende mundbind kunne den kvindelige togpassager se frem til en bøde på 2500 kroner.

Men da kvinden nægtede at oplyse navn, adresse og fødselsdato til de tilkaldte betjente, blev hun anholdt og taget med til politistationen.

Det skriver det regionale medie sn.dk.

Desuden blev der lagt 2000 kroner oven i det oprindelige bødebeløb, fordi hun ikke ville afsløre sin identitet.

Dermed endte hun med at få en bøde på 4500 kroner, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til sn.dk.

Siden har det vist sig, at kvinden er 47 år og fra København.

En lignende hændelse udspillede sig søndag formiddag på Fyn, hvor en passager på Svendborgbanen ikke bar mundbind.

Fyns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at betjente blev tilkaldt, da togpersonalet ikke kunne kommunikere med manden. Han talte angiveligt "sort".

Passageren blev anholdt, og politiet fandt senere ud af, at der var tale om en mand fra Fredericia. Også han fik en dobbeltbøde - dels for ikke at bære mundbind i toget, dels for ikke at oplyse sin identitet til ordensmagten.

Siden midnat lørdag har det været et krav, at alle personer over 12 år skal bære mundbind på rejser med bus, tog, metro, færger og taxa.

Kravet om mundbind er indført for at mindske spredningen af coronavirus.

Indtil videre gælder kravet frem til udgangen af oktober, men det er muligt, at det bliver enten forkortet eller forlænget.

I løbet af lørdag, som var den første dag med påbud om mundbind i offentlig transport, blev der på landsplan uddelt en enkelt bøde til en passager, som ikke havde iført sig maske.

Regelbryderen var en 24-årig mand fra Vejle, som ikke bar mundbind på Odense Banegård Center lørdag aften.

/ritzau/