I jagten på medgerningsmænd til økseoverfald i Gørlev har politiet anholdt 14. De otte er løsladt igen.

Midt- og Vestsjællands Politi har torsdag anholdt 14 personer ved en politiaktion med ransagninger foretaget flere steder i Gørlev mellem Kalundborg og Slagelse. Otte af de anholdte er allerede løsladt.

Politiet er på jagt efter gerningsmænd til et groft overfald, der fandt sted på Ulstrupvej i udkanten af Gørlev om eftermiddagen den 30. september. Her blev en 45-årig mand blandt andet slået med en økse.

Ifølge politiet fik offeret "alvorlige kvæstelser".

En 32-årig mand blev anholdt i timerne efter, og han har siden siddet varetægtsfængslet.

Han blev anholdt på en adresse i Jyderup, som ifølge politiet er kendt for at være tilholdssted for folk med tilknytning til rockermiljøet.

Politiet mener, at den 32-årige ikke var alene om at begå overfaldet. Vidner har nemlig fortalt, at der var flere gerningsmænd. Og torsdagens aktion var en jagt på dem.

Blandt de anholdte, som torsdag eftermiddag fortsat er tilbageholdt, er en 38-årig mand med kroatisk statsborgerskab. Politiet sigter ham for besiddelse af skydevåben, som er fundet ved torsdagens ransagninger.

Han bliver torsdag klokken 15 stillet for en dommer ved Retten i Roskilde med krav om varetægtsfængsling.

Derudover tilbageholder politiet fire mænd, som torsdag eftermiddag er ved at blive afhørt med henblik på at afdække deres rolle, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Blandt andet er politiet interesseret i at finde ud af, om de har forbindelse til en række ulovlige effekter, som blev fundet ved torsdagens ransagninger.

Ud over skydevåben drejer set sig om slagvåben, stikvåben og en mindre mængde narko.

Politiet tilbageholder også en 38-årig bosnier med henblik på at afklare, om han opholder sig lovligt i landet.

