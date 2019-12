I alt fire personer er anholdt i en drabssag fra Birkerød. Dog er kun én mistænkt for selve drabet.

Politiet anholdt natten til fredag en 21-årig mand for drabet på en 23-årig i Birkerød. Yderligere tre er anholdt i sagen.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Den 23-årige mand blev dræbt torsdag aften, da han blev stukket ned i nærheden af Rema 1000 på Birkerød Parkvej.

Manden blev dog senere fundet ud for Birkerød Skole, hvilket ligger omkring halvanden kilometer væk.

Om den 23-årige selv fik transporteret sig hen til skolen, eller om han har fået hjælp, vides ikke.

Nordsjællands Politi modtog anmeldelsen klokken 19.23 torsdag og kunne klokken 03.30 anholde den 21-årige. Anholdelsen foregik uden dramatik på en adresse i Birkerød.

De tre øvrige anholdte er alle mænd på henholdsvis 18, 20 og 27 år, som mistænkes for at have relation til sagen.

Den 18-årige og den 20-årige er fra Birkerød, mens den 27-årige er fra Ballerup, oplyser politiet.

- Vi har en formodning om, at motivet skal findes i et internt opgør i det kriminelle miljø, siger politikommissær Henrik Gunst.

Han tilføjer, at den dræbte og de anholdte ikke har banderelationer.

