To unge mænd - den ene bevæbnet med en pistol - passerede ifølge politiet Salon Ørn i Brønshøj forud for drab.

Efter et halvt års efterforskning har Københavns Politi foretaget de første anholdelser i en drabssag fra Brønshøj.

To mænd på henholdsvis 19 og 20 år er blevet anholdt og bliver fremstillet i grundlovsforhør fredag formiddag.

De er dog ikke sigtet for drab, men for drabsforsøg.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

29. september sidste år blev en 20-årig mand dræbt af skud i frisørsalonen Salon Ørn i boligområdet Tingbjerg ved København.

Gerningsmanden er fortsat på fri fod.

Efterfølgende fandt politiet ud af, at to mænd - hvoraf den ene var bevæbnet med en pistol - passerede salonen på en motorcykel fem dage før drabet.

Det er politiets teori, at mændene havde til hensigt at dræbe den 20-årige mand, som arbejdede i Salon Ørn. Det skete dog ikke.

De to unge mænd, som er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg, menes at være de samme som mændene på motorcyklen.

Det fortæller vicepolitiinspektør Knud Hvass, der er leder af Afdelingen for Organiseret Kriminalitet i Københavns Politi.

- Vi er nu kommet så langt i efterforskningen, at der er en begrundet mistanke om, at de anholdte står bag drabsforsøget.

- Vi har en formodning om, at der er en sammenhæng mellem den episode og selve drabet, og det vil forhåbentlig blive klarlagt i den videre efterforskning, siger Knud Hvass i pressemeddelelsen.

Mændene på 19 og 20 år blev anholdt torsdag formiddag i hovedstadsområdet. I den forbindelse blev flere adresser ransaget.

Københavns Politi har tidligere bedt offentligheden om hjælp til at komme på sporet af gerningsmændene og opklare sagen.

- Vi vil fortsat meget gerne høre fra vidner, der har set noget i området i forbindelse med selve drabet den 29. september, siger Knud Hvass.

Ved grundlovsforhøret fredag formiddag vil politiet begære dørene lukket af hensyn til den videre efterforskning.

/ritzau/