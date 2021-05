20-årig mand er anholdt i forbindelse med et dobbeltdrab i Kalundborg. Fire mænd er fængslet og én efterlyst.

En 20-årig mand er blevet anholdt i forbindelse med et dobbeltdrab i Kalundborg i november sidste år.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

I forvejen sidder fire mænd varetægtsfængslet i sagen, mens en femte er fængslet in absentia.

Skyderiet fandt sted 17. november sidste år på parkeringspladsen foran supermarkedet Meny på Nørre Allé i Kalundborg.

Her blev to mænd dræbt af skud, mens en tredje blev ramt af flere skud. Den hårdt sårede mand overlevede og kunne efter ti dages behandling på sygehus udskrives.

Politiet fik anmeldelsen om skyderiet klokken 18.12. Omkring 15 minutter senere kom en anmeldelse om, at en brændende bil holdt på Eskebjergvej nogle kilometer øst for Kalundborg.

Men en anden bil har også haft politiets interesse. En hvid Audi A4 Avant stationcar med stjålne norske nummerplader blev fundet på Engvej omkring gerningstidspunktet og beslaglagt.

I april offentliggjorde politiet billeder af bilen og en video af en af gerningsmændene. Det gav flere henvendelser fra offentligheden, som har hjulpet politiet i efterforskningen.

- Offentligheden er ligeledes fremkommet med oplysninger til sagen i forlængelse af, at vi i april offentliggjorde en video af en af gerningsmændene samt et billede af en hvid Audi, der blev beslaglagt på gerningsdagen, udtaler politikommissær Michael Robdrup Andreasen.

- Disse henvendelser er vi meget tilfredse med.

Ofrene for skyderiet var tre mænd i starten af 20'erne fra Storkøbenhavn.

De fire mænd, der allerede er varetægtsfængslet, er også i begyndelsen af 20'erne og fra Storkøbenhavn. Den 20-årige der blev anholdt onsdag, er fra Kalundborg. Han vil torsdag blive fremstillet i grundlovsforhør.

Desuden er endnu en mand som nævnt varetægtsfængslet in absentia.

Det vil sige, at han er på fri fod, men at en dommer har vurderet at mistanken mod ham er stærk nok til, at han vil kunne fængsles. Det giver blandt andet politiet mulighed for at efterlyse ham internationalt.

Selv om seks mænd nu er mistænkt i forbindelse med dobbeltdrabet, afviser politiet ikke, at der vil ske flere anholdelser i sagen.

- Den kyniske nedskydning på åben gade er helt uacceptabelt. Efterforskningen har topprioritet her i politikredsen og vil fortsat have det, indtil sagen er helt afsluttet, siger politikommissær Michael Robdrup Andreassen.

/ritzau/