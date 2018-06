Inger Støjberg har ifølge politiet været udsat for trusler. En person blev onsdag aften anholdt.

København. Københavns Politi anholdt onsdag aften en person, som torsdag bliver fremstillet i et grundlovsforhør for at have truet udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Det bekræfter politiet over for Ritzau.

Ifølge Ritzaus oplysninger er truslen kommet elektronisk, og det er altså ikke sket ved et personligt møde.

Vedkommende er sigtet for at have overtrådt straffelovens paragraf 113, stykke to, der handler om at true eller angribe eksempelvis politikere eller kongelige.

Københavns Politi ønsker før grundlovsforhøret ikke at sige noget om den sigtedes alder eller køn.

Det vides heller ikke, hvordan personen forholder sig til sigtelsen.

I mandags lagde Inger Støjberg nogle billeder op på sin Facebook-side. Billederne viste, hvordan hun blev truet i beskeder.

- Dræber dig snart. Jeg er barnevogne, lød det blandt andet i en lidt kryptisk besked.

Om anholdelsen onsdag handler om disse trusler mod ministeren vides ikke.

Grundlovsforhøret, der efter alt at dømme kommer til at køre for lukkede døre, ventes at begynde omkring klokken 14.

Lukkede døre betyder, at offentligheden får sigtelsen at vide. Det bliver dog ikke muligt at høre politiets dokumentation eller den sigtedes forklaring.

Inger Støjberg har ingen kommentarer til anholdelsen, men skriver til TV2:

- Jeg har ingen kommentar til den konkrete sag, men vi har et ufatteligt dygtigt politi og efterretningstjeneste i Danmark, og det er jeg taknemmelig over.

/ritzau/