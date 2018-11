Sigtet person bliver lørdag fremstillet i et grundlovsforhør i København. Personen er mistænkt for et skyderi.

Politiet har anholdt en person, som man mener står bag skyderiet torsdag aften på Tagensvej i København.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Ved skyderiet blev der affyret to-tre skud med en pistol.

En mand i 50'erne blev ramt. Han er uden for livsfare.

Ifølge TV2 er den anholdte en 27-årig østeuropæisk mand.

Politiet modtog anmeldelsen om skyderiet klokken 20.09. Episoden fandt sted nær krydset mellem Tagensvej, Lygten og Landsdommervej.

Motivet til skyderiet skal ikke findes i bandemiljøet, fortalte Knud Hvass, der leder Københavns Politis afdeling for organiseret kriminalitet, tidligere.

- Det er der intet, der tyder på, fortalte han fredag formiddag.

Det vides ikke, hvad den 27-årige østeuropæer er sigtet for.

Men oftest går sigtelsen på drabsforsøg, når man har affyret skud i det offentlige rum mod andre personer.

Personen bliver fremstillet i et grundlovsforhør lørdag.

/ritzau/