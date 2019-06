En mand er blevet anholdt og sigtet for forsøg på voldtægt i Københavns Lufhavn.

Manden blev efterlyst af politiet lørdag, og et tip fra en borger førte til, at politiet omkring klokken 03 natten til søndag kunne anholde den mand, som man mener er den mistænkte.

Det fortæller den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi, Rasmus Nielsen, til B.T.

»Vi mener at have anholdt rette mistænkte i Roskilde her i nat på baggrund af en kvik borger. På baggrund af efterlysningen mente hun at have set ham i byen,« fortæller han.

Politiet ønsker på nuværende tidspunkt ikke at kommentere, hvordan anholdelsen af manden forløb.

»Den del holder jeg for mig selv,« fortæller efterforskningslederen.

Den anholdte mand, der er sigtet for forsøg på voldtægt, bliver fremstillet i grundlovsforhør senere søndag.

Politiet ønsker ikke at oplyse, hvordan den anholdte forholder sig til sigtelsen.

»Vi har en efterforskning i gang, og der er flere etaper i den,« fortæller Rasmus Nielsen.

Han takker dog både pressen og borgerne for at have delt efterlysningen af den mistænke og for at have holdt øje med ham.

»Vi er rigtig glade for pressens hjælp i forbindelse med efterlysningen og for alle de borgerhenvendelser, der har været og som jo har ført til anholdelse af den mistænkte,« siger efterforskningslederen.

