En mand mistænkes for at have misbrugt et barn gennem flere år i 1990'erne. Han blev anholdt onsdag.

En mand fremstilles torsdag formiddag i grundlovsforhør i Retten i Hillerød, hvor han er sigtet for voldtægt af et barn.

Det oplyser senioranklager Bente Schnack fra anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi.

Hun fortæller, at de formodede overgreb er begået mod et barn i den anholdtes familie.

- Det er foregået over et par år i 1990'erne, siger hun.

Manden er omkring 60 år. Han blev anholdt onsdag.

Det formodede offer er i dag voksen.

Ved grundlovsforhøret i Hillerød skal en dommer tage stilling til, om der er grundlag for at varetægtsfængsle den sigtede.

/ritzau/