En mand i 50'erne blev fredag fundet dræbt af skud på landejendom. En formodet gerningsmand er anholdt.

Næstved. En mand i 50'erne er fredag aften anholdt for at have skudt og dræbt en anden mand på Lolland.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Politiet rykkede allerede fredag formiddag ud til en landejendom ved Holeby på det sydlige Lolland, hvor en mand, der også er i 50'erne, var fundet død.

Efterforskningen, afhøringer og de indledende tekniske undersøgelser har vist, at manden blev dræbt af skud på stedet, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Motivet til drabet kan politiet fredag aften ikke sige noget om.

Den anholdte vil lørdag blive fremstillet i grundlovsforhør. Her vil anklageren bede dommeren om at lukke dørene for offentligheden.

Derudover vil politiet fredag aften ikke oplyse noget om drabet.

Politikommissær Marianne Roed vil således ikke sige noget om, hvem der tilkaldte politiet, eller hvordan de to mænd kender hinanden.

- Jeg kan ikke sige mere, end det der står i pressemeddelelsen, siger hun.

/ritzau/