Obduktion viste, at 76-årig blev dræbt ved stump vold. En 44-årig mand er fredag blevet anholdt.

Politiet har fredag anholdt en mand for drabet på en 76-årig mand i Esbjerg. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. I forlængelse af anholdelsen er politiet begyndt at ransage mandens bopæl. Manden bor i Gram, som ligger omkring 50 kilometer sydøst for Esbjerg.

Drabet blev anmeldt torsdag den 6. september om eftermiddagen. Den 76-årige mand blev fundet i sin lejlighed på Tinghøjs Allé i Esbjerg.

Dagen efter viste en obduktion, at han var blevet dræbt ved stump vold.

Manden blev sidst set den 5. september, hvor han var i selskab med en anden mand, som blev efterlyst.

Politiet har fortalt, at det var en bekendt til manden, der fandt liget og slog alarm til Syd- og Sønderjyllands Politi.

I pressemeddelelsen skriver politiet, at den anholdte vil blive fremstillet i et grundlovsforhør lørdag. Det vides ikke, hvordan han forholder sig til den alvorlige sigtelse.

Anklagemyndigheden vil her anmode om lukkede døre. Derfor ønsker Syd- og Sønderjyllands Politi ikke oplyse yderligere i sagen.

