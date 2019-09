Med kort mellemrum rykkede politiet ud til to mulige skudepisoder. Teenager er ramt, men er uden for livsfare.

En teenager blev tidligt torsdag aften ramt af et skud på et værelse på Fensmarksgade på Nørrebro i København.

- Vi får anmeldelsen, da personer, som er til stede i bygningen, ringer efter ambulance og politi, fortæller vicepolitiinspektør Jesper Beuschel.

Drengen blev bragt til sygehuset og er uden for livsfare.

Anmeldelsen kom klokken 18.15, og ved 21-tiden anholdt politiet en formodet gerningsmand, der ligesom den forurettede er teenager.

Vicepolitiinspektøren vil ikke komme ind på, hvor offeret er blevet ramt af skud eller den nøjagtige alder på offer og formodet gerningsmand.

Tidligere torsdag oplyste politiet på Twitter, at drengen blev skudt som led i en form for opgør mellem to unge mennesker, som kender hinanden.

Jesper Beuschel kan torsdag aften ikke komme nærmere ind på et motiv til skyderiet.

- Vi skal først have afhørt den forurettede og den mistænkte, siger han.

Det er torsdag aften ikke afgjort, hvad den nøjagtige sigtelse mod den mistænkte skal lyde på.

Fem minutter før politiet fik anmeldelsen om episoden i Fensmarksgade, fik man en anmeldelse om skyderi på Frederiksborgvej i Københavns Nordvestkvarter ikke langt derfra.

- En borger anmelder, at der er blevet skudt mellem to biler, fortæller Jesper Beuschel.

Politiets undersøgelser i løbet af aftenen har vist, at hverken personer eller andet er blevet ramt af skud.

Vicepolitiinspektøren fortæller, at man har "gjort et fund", som skal undersøges nærmere.

- Vi arbejder stadig derude. De foreløbige undersøgelser tyder på, at der er tale om en hændelse, der ikke har været til fare for hverken personer eller ting, siger han kort før klokken 22.

/ritzau/