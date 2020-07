En kvinde er fundet død i Køge "under særdeles mistænkelige omstændigheder". Flere er anholdt.

En kvinde er tirsdag fundet død i Køge "under særdeles mistænkelige omstændigheder".

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Formuleringen dækker formentlig over, at politiet umiddelbart mener, at kvinden er blevet dræbt.

Kvinden er fundet død på Københavnsvej 116. Det fremgår ikke, om hun er fundet i en lejlighed, et hus eller på gaden.

Politiet er "massivt til stede" og har afspærret området.

Flere personer er anholdt i forbindelse med sagen.

Det har ikke været muligt for Ritzau at komme i kontakt med Midt- og Vestsjællands Politi.

/ritzau/