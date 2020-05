Efterforskning af en sag om fremstilling af bomber har ført til større aktion med ransagninger og anholdelser.

I en større aktion har politiet onsdag ransaget 13 adresser og anholdt fem personer i en sag, der handler om mulig fremstilling af bomber.

Der er tale om koordineret aktion udført af Nordsjællands Politi og specialenheden Særlig Efterforskning Øst, SEØ.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Onsdagens aktion er en udløber fra en tidligere sag. Siden 5. marts har tre litauiske mænd siddet varetægtsfængslet, sigtet for at have til hensigt at fremstille bomber.

De tre mænd blev varetægtsfængslet, efter at et tip til Nordsjællands Politi førte til fundet af ni mobiltelefoner, 27 detonatorer samt flere ledninger og batterier, som ifølge politiet kunne benyttes til at fremstille bomber.

Siden da har Nordsjællands Politi i samarbejde med SEØ efterforsket videre på sagen.

De anholdte ved onsdagens aktion er fem mænd i alderen 20 til 53 år, og nogle af dem vil torsdag blive fremstillet i grundlovsforhør med krav om fængsling.

